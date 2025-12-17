17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-3116'
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
2-2113'
17 Aralık
Alaves-Sevilla
0-022'
17 Aralık
M.City-Brentford
1-0DA
17 Aralık
Newcastle-Fulham
0-09'

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un, iç sahada Süper Lig'de 10, kupada 1 olmak üzere sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

calendar 17 Aralık 2025 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

En son geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, oynadığı 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evindeki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Corendon Alanyaspor mağlubiyetiyle 11 maç aradan sonra mağlup olan bordo-mavililer, 221 gün sonra Papara Park'ta kaybetti.


- Tekke yönetiminde ikinci iç saha yenilgisi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 4'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 18 resmi mücadelede 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

- Tekke yönetiminde kupada ilk mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kupadaki 4. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupada genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
