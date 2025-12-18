17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-084'

Bahçeşehir Koleji, İtalya'da avantajı koruyamadı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu'nun 11. haftasında deplasmanda Umana Reyer'e 94-85 mağlup oldu.

calendar 18 Aralık 2025 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, İtalya'da avantajı koruyamadı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu'nun 11. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına 94-85 yenildi. 

Taliercio Spor Salonu'nda oynanan ve Umana Reyer'in 7-0'lık serisiyle başlayan maçın ilk periyodunu 15-14 geride tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekte tempoyu artırarak soyunma odasına 42-29 önde girdi.

Ev sahibi takım, etkili bir performans sergilediği üçüncü periyodu, 32 sayı bularak 61-58 üstün bitirdi.



Karşılaşmayı 94-85 kazanan Umana Reyer, kupada 5. galibiyetini elde etti. İlk yarısını 13 sayı önde tamamladığı maçı kaybeden Bahçeşehir Koleji ise 4. yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn'in 31 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jordan Parks 30 sayıyla öne çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
