17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-081'

Anadolu Efes, Pablo Laso ile nefes aldı!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 16. haftasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-64 mağlup etti.

calendar 17 Aralık 2025 23:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 23:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Pablo Laso ile nefes aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 16. haftasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-64 yendi. 

Lacivert-beyazlı ekip, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Ercan Osmani ile sakatlıkları bulunan Shane Larkin, Burak Can Yıldızlı, PJ Dozier ve Georgios Papagiannis'ten yoksun çıktığı maça iyi başladı. Poirier'in etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-17 önde kapattı.

Şehmus Hazer, Nick Weiler-Babb, Vincent Poirier ve Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz'ın sakatlıklarına rağmen süre aldığı lacivert-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte savunma ve hücumda sorunlar yaşadı. Anadolu Efes, buna rağmen skor üstünlüğünü koruyarak devre arasına 37-35 önde girdi.



İkinci yarıda da üstünlüğü elinde bulunduran Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 63-51 önde kapattı. Anadolu Efes, yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde çıktığı ilk Avrupa Ligi maçını 23 sayı farkla 87-64 kazandı.

Lacivert-beyazlılarda 18 sayı üreterek maçın en skoreri olan Swider ile 14 sayı, 6 ribaunt alan Poirier, 12 sayı bulan Loyd galibiyeti getiren oyuncular oldu. Süre alan tüm oyuncuların sayı ürettiği Anadolu Efes'te 7 sayı alıp, 13 asist yapan Weiler-Babb da öne çıkan performanslardan birini sergiledi.

Avrupa Ligi'nde son galibiyetini 12. haftada Barcelona karşısında yaşayan Anadolu Efes, 3 maçlık kazanma hasretini sonlandırdı. Lacivert-beyazlı ekip, turnuvadaki 6. galibiyetini elde etti.

İyi bir sezon geçiren Zalgiris ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Zalgiris: Williams-Goss 11, Francisco 10, Brazdeikis 3, Tubelis 6, Birutis 9, Wright 4, Giedraitis 2, Lo 2, Sleva 3, Sirvydis 5, Ulanovas 9, Rubstavicius

Anadolu Efes: Beaubois 9, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Poirier 14, Swider 18, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Smits 5, Jones 8, Erkan Yılmaz 1, David Mutaf 5

1. Periyot: 17-28

Devre: 35-37

3. Periyot: 51-63

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.