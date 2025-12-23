Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor: Berkan Kutlu

Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanıyor...
Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Süper Lig'de Konyaspor formasıyla devam edecek.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Berkan Kutlu, yarım sezon kalan kontratını karşılıklı feshedecek. Konyaspor yönetimi, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde kolaylık sağlanmasını talep etti ve sarı-kırmızılı yönetim de anlaşmayı olumlu karşıladı.
KONYASPOR İLE 1.5. YILLIK SÖZLEŞME
Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. İsviçre doğumlu futbolcunun, 1 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre hazırlıklarına katılması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, Alanyaspor döneminden öğrencisi olan Berkan'ı takımında görmek istediğini belirtti.
GALTASARAY KARİYERİ
Berkan Kutlu, 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla 159 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.
ORTA SAHADA YENİ PLANLAR
Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve yeni transfer hamlelerini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürecek. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun önünü açarak hem kadro planlamasında alan yaratmış olacak hem de takımın geleceği için yeni hamleler yapacak.
