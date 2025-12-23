23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-021'
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor: Berkan Kutlu

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu'nun, ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde.

calendar 23 Aralık 2025 09:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor: Berkan Kutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanıyor...

Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Süper Lig'de Konyaspor formasıyla devam edecek.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Berkan Kutlu, yarım sezon kalan kontratını karşılıklı feshedecek. Konyaspor yönetimi, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde kolaylık sağlanmasını talep etti ve sarı-kırmızılı yönetim de anlaşmayı olumlu karşıladı.


KONYASPOR İLE 1.5. YILLIK SÖZLEŞME

Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. İsviçre doğumlu futbolcunun, 1 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre hazırlıklarına katılması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, Alanyaspor döneminden öğrencisi olan Berkan'ı takımında görmek istediğini belirtti.

GALTASARAY KARİYERİ

Berkan Kutlu, 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla 159 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

ORTA SAHADA YENİ PLANLAR

Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve yeni transfer hamlelerini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürecek. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun önünü açarak hem kadro planlamasında alan yaratmış olacak hem de takımın geleceği için yeni hamleler yapacak.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.