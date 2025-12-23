Hojlund: 'Harika bir karar böyle görünür'

Napoli'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Rasmus Hojlund, İtalya'da kendisini buldu.



Manchester United'da gol atamaması nedeniyle sık sık eleştirilen Hojlund, Napoli'de 19 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



Hojlund, son olarak Napoli ile İtalya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.



Danimarkalı futbolcu, Süper Kupa sonraı sosyal medya hesabından kupayla fotoğrafını paylaştı ve, "Harika bir karar böyle görünür." ifadelerini yazdı.



