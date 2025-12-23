23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Hojlund: "Harika bir karar böyle görünür"

Napoli ile Süper Kupa'yı kazanan Rasmus Hojlund, kupayla fotoğrafını paylaştı ve, "Harika bir karar böyle görünür." ifadelerini yazdı.

calendar 23 Aralık 2025 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hojlund: 'Harika bir karar böyle görünür'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Napoli'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Rasmus Hojlund, İtalya'da kendisini buldu.

Manchester United'da gol atamaması nedeniyle sık sık eleştirilen Hojlund, Napoli'de 19 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Hojlund, son olarak Napoli ile İtalya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Danimarkalı futbolcu, Süper Kupa sonraı sosyal medya hesabından kupayla fotoğrafını paylaştı ve, "Harika bir karar böyle görünür." ifadelerini yazdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.