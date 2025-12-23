23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Davide Frattesi için 35 milyon euro

Inter, satış listesinde yer alan Davide Frattesi'den 30-35 milyon euro bekliyor.

calendar 23 Aralık 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Davide Frattesi için 35 milyon euro
Inter, az süre bulduğu için takımdan ayrılmak isteyen Davide Frattesi'nin bonservisini belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, satış listesinde yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan 30-35 milyon euro bonservis bekliyor.

Inter'in, İtalyan futbolcu için beklediği bonservisi düşürmeye niyeti olmadığı kaydedildi.

JUVENTUS'A KAPI KAPALI

Frattesi için geçtiğimiz dönemde Juventus iddiası da gündeme gelmişti. Inter, Frattesi gibi bir oyuncuyu şampiyonluk için doğrudan rakibi olan bir takıma da göndermek istemiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 14 maçta 499 dakika sahada kalan Frattesi, 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
