Davide Frattesi için 35 milyon euro

Inter, az süre bulduğu için takımdan ayrılmak isteyen Davide Frattesi'nin bonservisini belirledi.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, satış listesinde yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan 30-35 milyon euro bonservis bekliyor.



Inter'in, İtalyan futbolcu için beklediği bonservisi düşürmeye niyeti olmadığı kaydedildi.



JUVENTUS'A KAPI KAPALI



Frattesi için geçtiğimiz dönemde Juventus iddiası da gündeme gelmişti. Inter, Frattesi gibi bir oyuncuyu şampiyonluk için doğrudan rakibi olan bir takıma da göndermek istemiyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Inter'de bu sezon 14 maçta 499 dakika sahada kalan Frattesi, 2 asist yaptı.



