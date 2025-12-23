23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-020'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Fenerbahçe, voleybol şube teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'de voleybol şube teknik koordinatörü Ali Peçen oldu.

calendar 23 Aralık 2025 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, voleybol şube teknik direktörünü açıkladı!
Fenerbahçe Kulübü, 2007-2009 yıllarında kulübün erkek voleybol takımında libero olarak forma giyen eski milli oyuncu Ali Peçen'in teknik koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Peçen, üst yapı teknik yönetimi dahil olmak üzere voleybol şubesinde standartların belirlenmesi, altyapı ve üst yapı entegrasyonunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının hayata geçirilmesi konusunda şube yönetimiyle birlikte görev yapacak.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2007-2008 sezonunda kaptanlığı üstlenen Peçen, 180 kez A Milli Takım forması giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
