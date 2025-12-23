Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin öne çıkanları!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken sayı, blok, servis ve manşet gibi önemli istatistiklerde öne çıkan isimler belli oldu.Sultanlar Ligi'nin 13 haftalık ilk devresinde tek namağlup takım VakıfBank olurken, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden diğer takımlar Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Zerenspor sıralamada sarı-siyahlıları takip etti.Ligin ilk devresinde oynanan 91 maçta önemli istatistiklerde ise Fenerbahçe Medicana'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva'nın başarısı dikkati çekti.Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısında en fazla sayı üreten oyuncu, Arina Fedorovtseva oldu.21 yaşındaki Rus smaçör, ilk yarıdaki 13 maçın 12'sinde görev alarak, 256 sayı üretti. Maç başına 21,3 sayı üreten Fedorovtseva, oynadığı bütün karşılaşmalarda çift haneli sayıya ulaşırken Galatasaray Daikin derbisinde bulduğu 37 sayıyla öne çıktı.Fedorovtseva'yı, 252 sayıyla Beşiktaş'ın pasör çaprazı Julia Szczurowska ve 249 sayıyla Zerenspor'dan Anna Lazareva takip etti.Servisten doğrudan üretilen sayılarda (ace) ön plana çıkan isim yine Fenerbahçe Medicana'dan Arina Fedorovtseva oldu.Sezonun ilk yarısında oynadığı 12 maçın 11'inde ace atan Rus smaçör, toplamda 33 ace ile ilk sırada yer aldı.Bir diğer sarı-lacivertli voleybolcu Melissa Vargas 26 ace kaydederken, İlbank'tan Samantha Bricio ise 20 servis sayısı üretti.Aydın Büyükşehir Belediyespor'un orta oyuncusu Beliz Başkır, yaptığı bloklarla rakiplerine zor anlar yaşattı.File önünün en etkili ismi olan Beliz, yaptığı 45 blokla ilk devrede bu istatistikte zirvede yer aldı.Eczacıbaşı Dynavit'ten Dana Rettke file önünden blokla 35 sayı üretirken, Kuzeyboru'dan Dicle Nur Babat 33 blok yaptı.İlk yarının servis karşılama istatistiklerinde Nilüfer Belediyespor Eker'den Merve İzbilir ile İlbank'tan Zuzanna Gorecka zirveyi paylaştı.Savunmada iki oyuncu da yüzde 51'lik manşet oranına ulaşırken, Fenerbahçe Medicana'dan Gizem Örge yüzde 47 ile üçüncü sırada yer aldı.