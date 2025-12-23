Juventus'tan Zeki Çelik'e yakın takip

Juventus, gelecek sezon transfer planını bu kışki stratejiye benzer şekilde şekillendirmeyi hedefliyor. Büyük değişiklikler yapmak yerine, dikkatli ve tasarruflu hamlelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.Kulüp yöneticisi Damien Comolli'ye göre her harcanan milyon önemli, bu nedenle yüksek ücretli transferlerden kaçınılacak. Serbest oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri de Zeki Çelik.Tutto Juve'nin haberine göre, Roma'nın sağ beki son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor ve Juventus onu yakından takip ediyor.Comolli'nin, 2018'de Fenerbahçe'deyken Çelik'i transfer etmeyi denemiş olduğu da haberde belirtildi.Haberde ayrıca, Roma ile Zeki Çelik arasında maaş konusunda görüş ayrılığı bulunduğu ifade edildi. Oyuncu 3 milyon net maaş talep ederken, Roma şu anda yaklaşık 2,6 milyon ödeyebiliyor. Kulübün maaşları artırmak istemediği ve Dybala ile Pellegrini'nin de maaşlarını düşürmesi gerektiği vurgulandı. Haberde, Juventus'un Çelik için fırsatları değerlendirdiği belirtildi.2022'de Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, kariyerinde İstanbulspor, Bursa Nilüfer ve Bursaspor formalarını da giymişti.Milli futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 20 resmi maça çıktı ve 1 gol-3 asistlik katkı sağladı.