Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Balkanlar'da Yılın Sporcusu ödülü için 10 finalist arasında yer aldı.

calendar 23 Aralık 2025 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alperen Şengün, 'Balkanlar'da Yılın Sporcusu' ödülü için ilk 10'a kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.

Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.


Listede şu sporcular bulunuyor:

Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol

David Popovici (Romanya) - Yüzme

Distria Krasniqi (Kosova) - Judo

Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm

Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek

Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol

Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol

Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter  

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
