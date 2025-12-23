Fulham, Raul Jimenez'in golüyle güldü!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Fulham ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fulham, 1-0'lık skorla kazandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golü dakika 45+5'te penaltıdan Raul Jimenez kaydetti.
Bu sonucun ardından Fulham, puanını 23 yaptı. Nottingham Forest, 18 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Fulham, West Ham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Manchester City'yi ağırlayacak.
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fulham, 1-0'lık skorla kazandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golü dakika 45+5'te penaltıdan Raul Jimenez kaydetti.
Bu sonucun ardından Fulham, puanını 23 yaptı. Nottingham Forest, 18 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Fulham, West Ham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Manchester City'yi ağırlayacak.