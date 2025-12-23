23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

İzlediği filmden ilhamla spora başlayan para atletin hedefi milli formayla zirveye çıkmak

Doğuştan engeline rağmen üniversitede izlediği bir filmden ilham alarak atletizme başlayan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, yüksek atlamada dünya çapında dereceler elde edip Paris 2024'te dördüncü, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanarak yeni rekor hedefiyle yoluna devam ediyor.

calendar 23 Aralık 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İzlediği filmden ilhamla spora başlayan para atletin hedefi milli formayla zirveye çıkmak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, üniversite yıllarında izlediği bir sinema filminden ilham alarak başladığı atletizmde dünya çapında kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Ankara'da doğup büyüyen 27 yaşındaki Abdullah Ilgaz, doğuştan sol kolu engelli olarak dünyaya geldi. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Konya'da yaşamını sürdüren Ilgaz'ın atletizm yolculuğu ise üniversite yıllarında izlediği ve atletizmi konu alan bir sinema filmiyle başladı.

Filmdeki müsabaka atmosferi ve sporcuların mücadelesi, Türk bayrağının dalgalandığı sahneler, Ilgaz'ı derinden etkileyerek atletizme adım atmasına yol açtı.


Antrenör Abdullah Sarı ile tanışan Ilgaz, kısa süre içinde yüksek atlama branşı için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sadece birkaç haftalık antrenmanın ardından Türkiye Şampiyonası'na katılan Ilgaz, 2017 yılından itibaren atletizmde hızla ilerleyerek önemli başarılar kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma süreci de oldukça zorlu geçen Ilgaz, birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda mücadele etti. Ilgaz, dünya sıralamasında belirli bir seviyeye ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Son olarak İsviçre'de düzenlenen Grand Prix müsabakasında elde ettiği dereceyle dünya sıralamasında 5. basamağa yükselen Ilgaz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında 1,98 metrelik atlayışıyla dördüncü oldu.

Başarıları ve azmiyle öğrencilerine de örnek olmaya çalışan Ilgaz, 2025 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Hindistan'da 2,08 metrelik atlayışıyla ikinciliği elde etti.

- İki santimetreyle kaçırdığı madalya azmini kamçıladı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gençlerle söyleşiye katılan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, AA muhabirine, ilkokul yıllarından itibaren sporun içinde büyüdüğünü söyledi.

İzlediği filmi "hayatının dönüm noktası" olarak niteleyen Ilgaz, "O salonda yaşadığım duygular tarif edilemezdi. O an atletizme adım atmaya karar verdim." dedi.

Antrenörü Abdullah Sarı ile kısa sürede yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ifade eden Ilgaz, "Sadece birkaç haftalık antrenmanın ardından Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Neler yapabileceğimizi bilmeden kendimizi bir anda yarışmanın içinde bulduk. Benim atletizm yolculuğum da o an başladı." diye konuştu.

2017 yılından bu yana aktif olarak atletizmle ilgilendiğini vurgulayan Ilgaz, "Üniversite ikinci sınıfta arkadaşlarımla izlediğim ve ana teması atletizm olan bir sinema filmi hayatımın dönüm noktası oldu. Filmdeki müsabaka atmosferi, sporcuların mücadelesi ve Türk bayrağının dalgalanması beni derinden etkiledi. Paris Paralimpik Oyunları'nda bronz madalyayı iki santimetreyle kaçırdım. Bu sonuç beni motive etti, o iki santim beni yeniden ayağa kaldırdı. Ailem, antrenörüm, arkadaşlarım ve eşim her zaman yanımda oldu." ifadelerini kullandı.

Ardından Hindistan'daki Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmayı başardığını anlatan Ilgaz, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz yeri ve tarihi açıklanmadı. Ancak benim yeni hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon olmak. Sonraki organizasyonlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.