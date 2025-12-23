23 Aralık
Trabzonspor "yenilmezlik serilerini" yeni yıla taşıyamadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak 221 gün sonra kendi evinde kaybeden Trabzonspor, Süper Lig'de de Gençlerbirliği'ne yenilerek "11 maçlık kaybetmeme serilerini" devam ettiremedi

Trabzonspor 'yenilmezlik serilerini' yeni yıla taşıyamadı
Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada mağlup olan Trabzonspor'un "11 maçlık yenilmezlik serileri" de sona erdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, 2025 yılının sonunda taraftarını üzen sonuçlarla sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak Papara Park'ta resmi maçlardaki 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi.


Papara Park'ta geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasındaki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Corendon Alanyaspor yenilgisiyle Trabzon'da 11 maç sonra mağlup olan bordo-mavililerin sahasında kaybetmeme serisi 221 gün sürdü.

- Süper Lig'de 99 gün sonra mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gençlerbirliği'ne dün 4-3 yenilen Trabzonspor'un, ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.

En son ligin 5. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 99 gün sonra Gençlerbirliği'ne kaybetti.

Fenerbahçe maçının ardından 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Trabzonspor, başkent Ankara'da yenilmezlik serisini 12. maça taşıyamadı.

- Tekke ile 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet

Trabzonspor, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında sadece Gençlerbirliği ve Alanyaspor'a kaybetti.

Sezonun ilk devresinin son maçında başkentte Gençlerbirliği'ne yenilen genç çalıştırıcı idaresindeki bordo-mavililer, iki sezonda toplam 28 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Karadeniz ekibi, daha önce ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0'lık skorlarla Galatasaray'a ise kendi evinde 2-0 yenilmişti.

Fatih Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon sadece Galatasaray karşısında finalde kaybeden Trabzonspor, bu sezon ise aynı organizasyonda Corendon Alanyaspor'a yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

- 2026'ya moral bozukluğuyla giriyor

Ligin son 2 haftasında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Corendon Alanyaspor'a evinde 1-0 yenilen Trabzonspor, son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 2026 yılına moral bozukluğuyla giriyor.

Ligde lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor, zirve yarışında son 2 haftada 5 puan kaybederek "yara" aldı.  

 

