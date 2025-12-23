Sergen Yalçın: 'Ufak tefek problemler var'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.





"KUPANIN İLK MAÇINDA DERBİ OLMASI ENTERASAN GELDİ"



Kupada derbiyle başlamanın ilginç olduğunu vurgulayan Yalçın, karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "Yılın son maçı, kupanın ilk maçında derbi olması enteresan geldi. İki takım için de kolay bir oyun olmayacak. İki takımda da önemli eksikler var. 4-5 dinlenmiş oyuncuyla başlayacağız. İyi hazırlandık, umarım güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

Kadro tercihleriyle ilgili de bilgi veren Sergen Yalçın, kısa süreli maç takviminin etkili olduğunu belirterek,şeklinde konuştu.