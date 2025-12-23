23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Sergen Yalçın: "Ufak tefek problemler var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

calendar 23 Aralık 2025 19:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KUPANIN İLK MAÇINDA DERBİ OLMASI ENTERASAN GELDİ"

Kupada derbiyle başlamanın ilginç olduğunu vurgulayan Yalçın, karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "Yılın son maçı, kupanın ilk maçında derbi olması enteresan geldi. İki takım için de kolay bir oyun olmayacak. İki takımda da önemli eksikler var. 4-5 dinlenmiş oyuncuyla başlayacağız. İyi hazırlandık, umarım güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.



"UFAK TEFEK PROBLEMLERİ VAR"

Kadro tercihleriyle ilgili de bilgi veren Sergen Yalçın, kısa süreli maç takviminin etkili olduğunu belirterek, "Üç gün önce oynayan oyuncuların ufak tefek problemleri var, o yüzden kadroda değişiklikler yaptık. Maçlar arasında üç günlük yakınlık var. O oyuncuları da oyunun gidişatına göre kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
