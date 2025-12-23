Beşiktaş'tan devre arası hakem tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında siyah-beyazlılar paylaşım yaptı.
İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye müdahalesini paylaşan Beşiktaş "Basma yok! Oyna devam!" tepkisini gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Basma yok! Oyna devam! pic.twitter.com/MbFHjf1jWB
— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025