Beşiktaş, 33. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle derbide ilk golü atan taraf oldu.
Fenerbahçe, 41. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Topun başına gelen Marco Asensio, 43. dakikada skoru eşitledi. 29 yaşındaki İspanyol yıldız, bu sezon çıktığı 19. resmi maçta 9. golünü attı ve 14 gol katkısına ulaştı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90,+1. dakikada Vaclav Cerny attı. Çek yıldız Cerny, Kadıköy'de çıktığı 2. derbide 4. kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, bir sonraki maçını Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile 6 Ocak'ta oynayacak. Beşiktaş ise kupada Keçiörengücü ile 13 Ocak'ta karşılaşacak.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 4 değişiklik yaptı. Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı.
40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi. Beşiktaş karşısında kalede Tarık Çetin'e görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ile İsmail Yüksek görev alırken, kanatlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymaski forma giydi. Forvet arkasında Marco Asensio, gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serhan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.
BEŞİKTAŞ İLK 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti.
Chobani Stadı'ndaki derbide siyah-beyazlı takım Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde ise Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ahmet Sami Bircan şans bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri maça göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. 53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.
Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye çekti.
F.BAHÇE'DE 13 OYUNCU YERİNE ALTYAPIDAN TAKVİYE
Fenerbahçe, derbide 13 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri milli takımlarında bulunmaları gerekçesiyle takımını yalnız bıraktı. Ederson Moraes ve Jhon Duran özel izin sebebiyle kadroda yer almazken sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'da kadroya giremedi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile hakkındaki soruşturma nedeniyle Mert Hakan da kadroda yer almadı.
Domenico Tedesco, 13 oyuncusunun yokluğunda yedek kulübesini altyapıdan takviye etti. Sarı-lacivertlilerde altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, 16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki orta saha Mustafa Serhan Kök yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
FENERBAHÇE'DE 2 İSİM İLK KEZ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Tarık Çetin ile Bartuğ Elmaz kariyerinde ilk kez Beşiktaş derbisinde sarı lacivertli formayı giydi.
Genç stoper Yiğit Efe Demir ile altyapıdan 5 genç oyuncu da teknik heyetten şans bekledi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı.
Öte yandan Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut da ilerleyen dakikalarda forma giymesi halinde sarı-lacivertli takıma karşı derbide siftah yapacak.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş ile oynanan derbiye yoğun ilgi gösterdi. Maçın hafta içinde olmasına ve açık kanalda yayınlanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldurdu.
Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına yoğun destekte bulundu.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Öğlen saatlerinde Tüpraş Stadı'nda toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, saat 17.00 sularında Chobani Stadı'na geldi. Yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
RAFA SILVA YİNE YOK
Beşiktaş'ta Rafa Silva, kupada Fenerbahçe ile oynanan derbinin kadrosunda yer almadı. Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan maçta uzun süre sonra kulübede olan Portekizli futbolcu, derbide kadroya alınmadı. Rafa Silva, Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım'da ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.
İKİ TAKIMDAN FİLİSTİN'E DESTEK
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. İki takım futbolcuları, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" pankartıyla Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.
İLK ETKİLİ ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Derbide ilk etkili atağı 2. dakikada Beşiktaş düzenledi. Rashica'nın yaptığı ortada top merkezdeki oyuncuları geçerek ceza sahası sol çaprazında Jurasek'e geldi. Jurasek'in yaptığı vuruş direk dibinden auta gitti.
Beşiktaş, ilk dakikalarda kısa paslar ve ön alan baskısıyla topa daha çok sahip olan taraf oldu. Fenerbahçe ise kazandığı toplarla hızlı hücumlar denedi ve savunmada çok adamla, risk almadan kalmayı tercih etti.
Fenerbahçe zaman zaman hızlı hücumlarla etkili olma fırsatı yakalasa da çekilen şutlarda isabet sağlayamadı.
GOL PERDESİNİ CERNY AÇTI
33. dakikaya kadar ceza alanı çevresinde sık sık paslaşsa da final tercihlerinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, organize atakla golü bu dakikada buldu.
Tammy Abraham'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Vaclav Cerny, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.
ASENSIO SKORU EŞİTLEDİ
Abraham'ın asisti, Cerny'nin sakinliği. Derbide ilk gol.pic.twitter.com/EJVMKv5J1U
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
1-0'dan sonra Fenerbahçe, kontrollü oyunu bırakarak daha fazla atak yapmaya başladı. 40. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı. Oğuzhan Çaır, izledikten sonra 41. dakikada penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'nin 40. dakikada penaltı kazandığı pozisyon!pic.twitter.com/K4aA2ehlU8
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
Penaltı için topun başına öncelikle Kerem Aktürkoğlu geldi ancak topu Asensio'ya bıraktı. Marco Asensio, 42. dakikada topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.
DEVRE SONUNDA RASHICA - TARIK ÇETİN
Marco Asensio attı, Fenerbahçe durumu 1-1 yaptı.pic.twitter.com/rf0SfU7m5z
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
İlk yarının sonunda Beşiktaş, Milot Rashica ile net bir fırsat yakaladı ancak kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.
TARIK ÇETİN'DEN ETKİLİ KURTARIŞLAR
Tarık Çetin, ilk yarının son anlarında kritik bir kurtarışa imza attı.pic.twitter.com/FqcDuu83EC
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
Beşiktaş, ikinci yarıya etkili başlayan taraf oldu. Arka arkaya Fenerbahçe kalesine etkili şutlar gönderen Beşiktaş, Tarık Çetin'i geçemedi.
Fenerbahçe, ikinci yarıdaki ilk etkili atağını 65. dakikada düzenledi. Marco Asensio, çalımlar sonrası ceza sahası çaprazındaki Szymanski'ye pasını verdi, Polonyalı oyuncunun zayıf şutu kaleci Ersin'de kaldı. 65'te David Jurasek, 68'de Oosterwolde bulduğu fırsatları gole çeviremedi.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Tarık Çetin arka arkaya üç önemli pozisyonda Beşiktaş'a geçit vermedi. ⛔️pic.twitter.com/mAYCOEcWvZ
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.
Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi.pic.twitter.com/GkjdDBL0LP
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
BU KEZ BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, maçın 83. dakikada penaltı bekledi. Orta sonrası Abraham'ın indirdiği topta Orkun Kökçü yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın incelemesini bekledi ve oyunu devam ettirdi.
Orkun Kökçü yerde kaldı, Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi.pic.twitter.com/9h6pbfnMoP
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
DERBİYE NOKTAYI CERNY KOYDU
Beşiktaş, kontratak sonrası 90+1. dakikada bulduğu golle derbiyi kazandı.
Tammy Abraham'ın pasında Vaclac Cerny, Oosterwolde'den sıyrılıp temiz bir vuruşla ağları havalandırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Derbide kaderi değiştiren adam; Vaclav Cerny ⚽️⚽️pic.twitter.com/rMgzjn29qH
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine ortasına hareketlenen Szymanski, soldan atağa katılan Levent Mercan'a topu aktardı. Levent'ten önce son anda araya giren Emirhan meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.
55. dakikada Beşiktaş üst üste 2 pozisyon buldu. İsmail Yüksek'in hatasında meşin yuvarlağı kapan Orkun Kökçü ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Tarık topu kornere gönderdi.
Kullanılan korner atışının ardından Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.
58. dakikada Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı.
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzun pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Stat: Chobani
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz (Dk. 75 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 85 Haydar Karataş), Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu (Dkb. 90 Alaettin Ekici)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 85 Paulista), Jurasek (Dk. 72 Rıdvan Yılmaz), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Abraham
Goller: Dk. 33 ve Dk. 90+1 Cerny (Beşiktaş), Dk. 43 Asensio (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın, Dk. 61 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Dk. 39 Devrim Şahin, Dk. 42 Abraham (Beşiktaş)