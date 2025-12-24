Bayern Münih'e yeni koç da yaramadı

EuroLeague'in 18. haftasında Bayern Münih ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya geldi. SAP Garden'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Hapoel Tel Aviv 82-72'lik skorla kazandı.Yeni koçu Svetislav Pesic ile ilk maçına çıkan Bayern Münih, yine kazanamadı.Vasilije Micic'in oynamadığı maçta Hapoel'de Elijah Bryant 18 sayı 7 ribaund, Daniel Oturu 16 sayı 7 ribaund, Antonio Blakeney 12 sayı 7 ribaund ile oynadı.Bayern Münih'te Andreas Obst'un 18 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.Üst üste 8. yenilgisini alan Bayern Münih, toplamda 13. mağlubiyetini aldı. Hapoel Tel Aviv ise 13 galibiyete yükseldi ve liderliğini sürdürdü.Bayern Münih, gelecek hafta Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Hapoel Tel Aviv ise Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.