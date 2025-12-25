Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı, yerli futbolcuları geçti

Takım Yerli Yabancı Toplam Fenerbahçe 15 17 32 Beşiktaş 16 14 30 Hesap.com Antalyaspor 15 14 29 Gençlerbirliği 11 18 29 Kocaelispor 11 17 28 ikas Eyüpspor 14 14 28 Zecorner Kayserispor 14 14 28 Trabzonspor 10 17 27 Gaziantep FK 11 16 27 TÜMOSAN Konyaspor 14 13 27 Fatih Karagümrük 14 13 27 Galatasaray 14 12 26 RAMS Başakşehir 12 14 26 Samsunspor 10 16 26 Corendon Alanyaspor 11 14 25 Göztepe 9 15 24 Çaykur Rizespor 7 16 23 Kasımpaşa 7 14 21

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında, 18 takımda toplam 475 futbolcu süre buldu.Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, 18 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.İlk yarısı yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 475 futbolcuya şans tanıdı. Toplamda 32 farklı futbolcuya süre veren Fenerbahçe, en fazla oyuncu kullanan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 30 futbolcuyla Beşiktaş izledi.Toplamda 21 farklı futbolcu oynatan Kasımpaşa ise en az isme görev veren takım olarak dikkati çekti.Süper Lig'in ilk yarısında süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 18 isimle Gençlerbirliği şans verdi. 17'şer yabancı futbolcu oynatan Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, başkent temsilcisini takip etti.Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerli oyunculara en fazla süre veren takım oldu.Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında 68 farklı ülkeden 265 yabancı futbolcu forma giydi.Brezilya'dan 25, Portekiz'den 16, Nijerya'dan 11, Senegal'den 10, Fildişi Sahili ve Mali'den dokuzar, Polonya'dan 8, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Romanya'dan yedişer, Almanya ve Gana'dan altışar, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda, Kamerun, Macaristan ve Ukrayna beşer, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, İspanya, Kosova, Slovenya, Surinam, Tunus ve Yunanistan dörder, Angola, Arjantin, Gambiya, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Sırbistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları üçer, Avusturya, Benin, Curaçao, Danimarka, Gabon, Güney Kore, İran, İsveç, İsviçre, İzlanda, Jamaika, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Norveç ve Rusya'dan ikişer, Azerbaycan, Çad, Ekvador, Gine, Gine-Bissau, Gürcistan, Honduras, İrlanda, İsrail, İtalya, Karadağ, Meksika, Şili, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den birer oyuncu yer aldı.- Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporuLigin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:Not: İki takımda birden forma giyen Cengiz Ünder, Dal Varesanovic, Ernest Muçi, Gökhan Sazdağı, Jakub Kaluzinski, Melih Kabasakal, Tayyip Talha Sanuç ve Uğurcan Çakır, kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.