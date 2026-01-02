Merih attı, Al Ahli zorlu maçı kazandı!

🇹🇷 Merih Demiral, Al Nassr karşısında takımını 3-2 öne geçirdi.



Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr'ı konuk etti.King Abdullah Sports City'de oynanan maçı Al Ahli 3-2 kazandı.Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20'deve 55'tekaydetti. Al Nassr'ın gollerini ise 31 ve 44'teattı.Milli futbolcumuz, mücadelede 90 dakika forma giydi ve attığı golle maçı kazandıran isim oldu.Al Ahli'de 90+6'da, Al Nassr'da ise 90+9'dakırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla birlikte Al Nassr, ligde 31 puanda kalırken Al Ahli puanını 25'e çıkardı.Al Nassr, ligin gelecek haftasında evinde Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Ahli ise deplasmanda Al Okhdood'a konuk olacak.