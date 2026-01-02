02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
0-044'
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-0DA
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-0DA
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-1
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Merih attı, Al Ahli zorlu maçı kazandı!

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti.

calendar 02 Ocak 2026 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Merih attı, Al Ahli zorlu maçı kazandı!
Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr'ı konuk etti.

King Abdullah Sports City'de oynanan maçı Al Ahli 3-2 kazandı.

Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20'de Ivan Toney ve 55'te Merih Demiral kaydetti. Al Nassr'ın gollerini ise 31 ve 44'te Al Amri attı.


Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi ve attığı golle maçı kazandıran isim oldu.

Al Ahli'de 90+6'da Ali Majrashi, Al Nassr'da ise 90+9'da Nawaf Boushal kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, ligde 31 puanda kalırken Al Ahli puanını 25'e çıkardı.

Al Nassr, ligin gelecek haftasında evinde Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Ahli ise deplasmanda Al Okhdood'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
