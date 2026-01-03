Nicolo Melli: 'Bu geri dönüş, sahip olduklarımızı gösteriyor'

"SAHAYA BÜYÜK KARAKTER KOYDUK"

"BU KEZ HÜCUMUMUZLA KAZANDIK"

"AYNI KARAKTER DEVAM ETMELİ"

EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma sonrası konuşan isimlerden biri de tecrübeli yıldız Nicolo Melli oldu.Melli, maçın kırılma anlarına dikkat çekerek geri dönüşün tesadüf olmadığını ifade ederek,ifadelerini kullandı.Sezon genelinde savunmalarıyla ön plana çıktıklarını hatırlatan İtalyan oyuncu, bu maçta farklı bir kimlik sergilediklerini söyledi:Deneyimli uzun, sözlerini gelecek maçlara mesaj vererekdedi.Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında aldığı bu kritik galibiyetle EuroLeague'de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.