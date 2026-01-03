02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
1-1
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-1
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-3
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-1
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
2-088'

Nicolo Melli: "Bu geri dönüş, sahip olduklarımızı gösteriyor"

EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanından galibiyetle ayrılırken Nicolo Melli, maç sonu açıklamalarında takımın karakterine vurgu yaptı.

Nicolo Melli: 'Bu geri dönüş, sahip olduklarımızı gösteriyor'
EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma sonrası konuşan isimlerden biri de tecrübeli yıldız Nicolo Melli oldu.

"SAHAYA BÜYÜK KARAKTER KOYDUK"

Melli, maçın kırılma anlarına dikkat çekerek geri dönüşün tesadüf olmadığını ifade ederek,
"Bugün sahaya büyük karakter koyduk. Talen oyundan atıldığında 10 sayı gerideydik ve o bizim için çok önemli bir oyuncu. Buna rağmen bir arada kaldık ve geri dönmenin bir yolunu bulduk." ifadelerini kullandı.


"BU KEZ HÜCUMUMUZLA KAZANDIK"

Sezon genelinde savunmalarıyla ön plana çıktıklarını hatırlatan İtalyan oyuncu, bu maçta farklı bir kimlik sergilediklerini söyledi:
"Biz bu sezon savunmamızla ünlenmiş durumdayız ama bugün hücumumuzla kazandık. Bu da nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu gösteriyor."

"AYNI KARAKTER DEVAM ETMELİ"

Deneyimli uzun, sözlerini gelecek maçlara mesaj vererek "Bu karakteri önümüzdeki maçlarda da göstermeye devam etmeliyiz." dedi.

Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında aldığı bu kritik galibiyetle EuroLeague'de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
