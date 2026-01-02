02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Manisa FK, Samet Karabatak ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, bahis soruşturması sonrası 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan kaleci Samet Karabatak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

calendar 02 Ocak 2026 14:28
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa FK, Samet Karabatak ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kalecisi Samet Karabatak'la yollarını ayırdı. 
 
Bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 gün hak mahrumiyeti cezası sona eren ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulan 24 yaşındaki file bekçisi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
 
Manisa FK daha önce de bahis soruşturması sonrası tutuklanan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshetmişti.
 
Samet de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Kadir Kaan'la birlikte gözaltına alınarak ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
 
Samet Karabatak bu sezon siyah-beyazlılarda 4 lig ve 1 kez Türkiye Kupası maçında görev yaptı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
