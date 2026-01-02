Sadettin Saran harekete geçti: Özel görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2025 yılının son gününde yaptığı açıklamada sezon sonunda kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı.
ÖZEL GÖRÜŞME
Saran, bu kararının ardından takımla ilgili çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu açıklamasının ardından bazı futbolcularla özel olarak görüştü.
Saran, oyuncularla yaptığı bu görüşmede sezon sonuna kadar yönetimin görevde olacağını ve tek hedefin tüm kulvarlarda kupa olduğunu iletti.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, alınan seçim kararının takımdaki pozitif havayı bozmasını istemiyor.
Kulüpte birlik ve beraberliğin sağlanması adına teknik heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
