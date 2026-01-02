02 Ocak
Sadettin Saran harekete geçti: Özel görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim kararının ardından bazı futbolcularla özel olarak görüştü. Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, seçim kararının ardından takımdaki pozitif havanın bozulmasını istemiyor.

calendar 02 Ocak 2026 15:03
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran harekete geçti: Özel görüşme!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2025 yılının son gününde yaptığı açıklamada sezon sonunda kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı.

ÖZEL GÖRÜŞME

Saran, bu kararının ardından takımla ilgili çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu açıklamasının ardından bazı futbolcularla özel olarak görüştü.

Saran, oyuncularla yaptığı bu görüşmede sezon sonuna kadar yönetimin görevde olacağını ve tek hedefin tüm kulvarlarda kupa olduğunu iletti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, alınan seçim kararının takımdaki pozitif havayı bozmasını istemiyor.


Kulüpte birlik ve beraberliğin sağlanması adına teknik heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

