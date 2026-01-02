02 Ocak
Altay'da kaleci Semih güven verdi

Altay'ın as ve yedek kalecisinin bahis soruşturması sebebiyle ceza almasının ardından kaleyi devralan genç Semih Mendeş, performansıyla göz kamaştırdı.

02 Ocak 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç kaleci Galip Semih Mendeş, sıkıntılı dönemde takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Siyah-beyazlılarda tecrübeli kaleci Ozan ve altyapı patentli Ulaş'ın bahis soruşturmasında 45'er gün ceza almasının ardından ilk yarıdaki son 5 maçta kaleyi koruyan 19 yaşındaki Semih, bu periyotta sadece 1 gol yedi. Genç eldivenin ilk yarıda forma giydiği 7 müsabakada Altay; 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Semih'in 7'nci haftada ilk kez kaleyi koruduğu Tire 2021 FK deplasmanında Altay 2-1 kazanarak ilk galibiyetini alırken, genç file bekçisi bir sonraki hafta 1-1 biten Karşıyaka derbisinde kritik kurtarışlar yaptı. Daha sonra 2 maçta kadroda yer almayan Semih, 11'inci haftadaki Alanya 1221 maçında zorunlu olarak kaleye döndü. Altay, Alanya'dan 1-0'lık yenilgiyle döndükten sonra Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u 3-0, Afyonspor'u ise 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Altay'da Ozan ve Ulaş'ın cezaları bitmesine rağmen performansıyla güven veren Semih'in oynamaya devam edeceği ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
