Altay'da kaleci Semih güven verdi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç kaleci Galip Semih Mendeş, sıkıntılı dönemde takımın en önemli isimlerinden biri oldu.



Siyah-beyazlılarda tecrübeli kaleci Ozan ve altyapı patentli Ulaş'ın bahis soruşturmasında 45'er gün ceza almasının ardından ilk yarıdaki son 5 maçta kaleyi koruyan 19 yaşındaki Semih, bu periyotta sadece 1 gol yedi. Genç eldivenin ilk yarıda forma giydiği 7 müsabakada Altay; 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



Semih'in 7'nci haftada ilk kez kaleyi koruduğu Tire 2021 FK deplasmanında Altay 2-1 kazanarak ilk galibiyetini alırken, genç file bekçisi bir sonraki hafta 1-1 biten Karşıyaka derbisinde kritik kurtarışlar yaptı. Daha sonra 2 maçta kadroda yer almayan Semih, 11'inci haftadaki Alanya 1221 maçında zorunlu olarak kaleye döndü. Altay, Alanya'dan 1-0'lık yenilgiyle döndükten sonra Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u 3-0, Afyonspor'u ise 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.



Altay'da Ozan ve Ulaş'ın cezaları bitmesine rağmen performansıyla güven veren Semih'in oynamaya devam edeceği ifade edildi.



