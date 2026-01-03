Wade Baldwin: 'Son çeyrekte şampiyon karakterimizi sahaya koyduk'

"SON ÇEYREKTE SAVUNMA ÖNE ÇIKTI"

"BASKONIA DEPLASMANI KOLAY DEĞİL"

EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerde gecenin öne çıkan ismi Wade Baldwin oldu.Karşılaşmanın ardından flaş röportajda konuşan yıldız oyuncu, özellikle son çeyrekte ortaya koydukları performansa vurgu yaptı.Baldwin, galibiyetin anahtarının savunma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Baskonia deplasmanında kazanmanın özel bir anlam taşıdığını söyleyen ABD'li yıldız, kariyerinde bir ilki yaşadığını da dile getirdi:Fenerbahçe Beko, aldığı bu kritik galibiyetle EuroLeague'de üst sıralar için iddiasını sürdürürken, Wade Baldwin performansı ve liderliğiyle alkış topladı.