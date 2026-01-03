02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
1-1
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-1
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-3
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-1
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
2-088'

Wade Baldwin: "Son çeyrekte şampiyon karakterimizi sahaya koyduk"

EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, zorlu Baskonia deplasmanından galibiyetle dönerken maçın yıldızı Wade Baldwin karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Wade Baldwin: 'Son çeyrekte şampiyon karakterimizi sahaya koyduk'
EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerde gecenin öne çıkan ismi Wade Baldwin oldu.

Karşılaşmanın ardından flaş röportajda konuşan yıldız oyuncu, özellikle son çeyrekte ortaya koydukları performansa vurgu yaptı.

"SON ÇEYREKTE SAVUNMA ÖNE ÇIKTI"


Baldwin, galibiyetin anahtarının savunma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Son çeyrekte savunma prensiplerimize geri döndük. Baskonia'ya karşı oynamak çok zor çünkü gerçekten çok iyi hücum ediyorlar ve çok çeşitli hücum aksiyonlarına sahipler. Biz onlara karşı savunmamızı değiştirdik ve şampiyon karakterimizi sahaya koyduk. Bu da bize çok yardımcı oldu."

"BASKONIA DEPLASMANI KOLAY DEĞİL"

Baskonia deplasmanında kazanmanın özel bir anlam taşıdığını söyleyen ABD'li yıldız, kariyerinde bir ilki yaşadığını da dile getirdi:
"Kariyerimdeki ilk Baskonia deplasmanı galibiyetim oldu. Buradaki maçlar adeta bir köpek dövüşü gibi geçiyor. Sanki her şutu atacaklarmış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden 2026'ya burada kazanarak başlamak gerçekten çok güzel."

Fenerbahçe Beko, aldığı bu kritik galibiyetle EuroLeague'de üst sıralar için iddiasını sürdürürken, Wade Baldwin performansı ve liderliğiyle alkış topladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.