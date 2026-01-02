02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Adem Yeşilyurt, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Adem Yeşilyurt transferi için Karşıyaka ile el sıkıştı.

calendar 02 Ocak 2026 19:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Adem Yeşilyurt, Trabzonspor'da
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor'da uzun süredir gündemde olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt için anlaşma sağlandı.

Trabzonspor, Adem Yeşilyurt transferi için Karşıyaka ile prensip anlaşmasına vardı.

Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek.


PEŞİNDE ÇOK TAKIM VARDI

18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesi çok sayıda takımın radarına girmişti. Adem Yeşilyurt ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu aktarılmıştı.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu sezon Trabzonspor'da 9 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 559 dakika sahada kaldı. Adem Yeşilyurt, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
