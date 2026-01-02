02 Ocak
Beşiktaş'tan Belçika çıkarması: Mario Stroeykens

Beşiktaş, Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlarken, Anderlecht bonservisli satışta ısrar ediyor.

calendar 02 Ocak 2026 18:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 19:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için rotayı Belçika'ya çevirdi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş'ın orta saha transferinde gündemine Mario Stroeykens'i aldığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Anderlecht'in Mario Stroeykens için bonservisli satıştan yana tavır sergilediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Mario Stroeykens, bu sezon Anderlecht'te 22 müsabakada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.



