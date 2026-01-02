Beşiktaş'tan Belçika çıkarması: Mario Stroeykens

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için rotayı Belçika'ya çevirdi.



Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş'ın orta saha transferinde gündemine Mario Stroeykens'i aldığı belirtildi.



Siyah-beyazlıların, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği aktarıldı.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.Anderlecht'in Mario Stroeykens için bonservisli satıştan yana tavır sergilediği ifade edildi.Mario Stroeykens, bu sezon Anderlecht'te 22 müsabakada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.