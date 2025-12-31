Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü?

31 Aralık 2025 Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Bugün bankalar yarım gün mü, kaça kadar açık? İşte yılbaşı öncesi banka şubelerinin çalışma saatleri ve transfer detayları.

Yılın son günü olan 31 Aralık'ta banka şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, "Bugün bankalar açık mı, 31 Aralık bankalar yarım gün mü çalışıyor?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle pek çok kişi, yılın son gününde bankaların çalışma saatlerini ve para transferi (EFT/Havale) limitlerini merak ediyor. Arama motorlarında "Bugün bankalar kaça kadar açık?" sorguları hız kazanırken, bankaların 2025 yılbaşı mesai programı netleşti. İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bankaların çalışma düzeni...

31 Aralık Çarşamba günü banka randevusu olanlar veya ödeme yapacak olanlar "Bugün bankalar kapalı mı, öğleden sonra işlem yapılır mı?" sorularını gündeme taşıdı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 31 Aralık tarihi resmi tatil statüsünde yer almıyor. Bu nedenle, finansal işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar için banka şubeleri hizmet vermeye devam ediyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve diğer tüm bankaların 31 Aralık çalışma saatleri...

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil veya yarım gün değildir. Bu nedenle Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu bankaları tam gün mesai yapacaktır. Banka şubeleri sabah açılış saatinden akşam kapanış saatine kadar normal düzenlerinde müşteri kabul etmeye devam edecektir.

Bankalar, 31 Aralık günü standart çalışma saatleri olan 09:00 - 17:00 (öğle arası dahil) arasında hizmet verecektir. Bazı bankaların kapanış saatleri 17:30 veya 18:00'e kadar esneyebilse de, şube içi işlemler için saat 17:00'ye kadar müracaat edilmesi önerilir.

31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için EFT, Havale ve FAST işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

EFT ve Havale: Bankaların mesai saatleri (09:00 - 17:00) içerisinde yapılan transferler aynı gün karşı hesaba geçer.

FAST: 7/24 olduğu gibi bugün de anlık olarak gerçekleştirilebilir.

1 Ocak Uyarısı: 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olduğu için yapılacak EFT işlemleri ilk iş günü olan 2 Ocak Cuma günü hesaba geçecektir.