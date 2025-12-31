1 Ocak'ta Noterler Açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Noterler ve Nöbetçi Noterler Çalışıyor mu?

Yılbaşında noterler kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü noter işlemi yapılır mı? İşte 1 Ocak resmi tatilinde noterlerin ve nöbetçi noterliklerin son durumu.

Yılın ilk gününde araç alım-satım, vekaletname veya tasdik işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlar, "1 Ocak'ta noterler açık mı, yarın noterler çalışıyor mu?" sorularına odaklanmış durumda. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma düzenindeki değişiklikler, noterlik işlemlerini de doğrudan etkiliyor. "Yarın nöbetçi noter var mı?" sorusu ise acil işlemi olan vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 2026 yılbaşı noter çalışma saatleri...

1 Ocak Perşembe günü noter huzurunda işlem planlayanlar "1 Ocak'ta noterler kapalı mı, noterler ne zaman açılacak?" yanıtını araştırıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında değerlendirilen yılbaşı tatilinde, noterlik hizmetlerinin devam edip etmeyeceği Türkiye Noterler Birliği (TNB) çalışma takvimine göre netleşti. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde noterlerin çalışma durumu ve detaylar...

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olması sebebiyle Türkiye genelindeki tüm noterler kapalı olacaktır. Noterler, devlet daireleri ve kamu kurumları ile benzer şekilde resmi tatil süresince hizmet vermemektedir. 31 Aralık Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar açık olan noterler, yılın ilk gününde kapılarını kapatacak.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de resmi tatillerde nöbetçi noterliklerin çalışıp çalışmadığıdır. Nöbetçi noter uygulaması kural olarak sadece hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) uygulanmaktadır. 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde nöbetçi noter uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle 1 Ocak günü hiçbir noterlik hizmeti verilemeyecektir.

Yılbaşı tatilinin ardından noterler, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saat 09:00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve tüm işlemler kaldığı yerden devam edecektir.