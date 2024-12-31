Haber Tarihi: 31 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 14:32

1 Ocak tatil mi? 1 Ocak (yarın) okullar tatil mi? 2025

31 Aralık ile beraber tüm dünya 2025 yılına girecek. Her sene olduğu gibi bu sene de veliler ve öğrenciler yılbaşı tatili kapsamında '1 Ocak tatil mi?' sorusunu soruyor. Peki, 1 Ocak'ta okul var mı, tatil sayılıyor mu? İşte, detaylar...

1 Ocak tatil mi? 1 Ocak (yarın) okullar tatil mi? 2025
Abone Ol
Yeni yıl heyecanı başlarken 31 Aralık tatil mi merak ediliyor. 2025 takvimi başında yer alan yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı tatili kutlanacak. Ülke genelinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenecek. Hafta içine denk gelen 31 Aralık-1 Ocak'ta yıllık izinleriyle resmi tatilleri birleştirmek isteyenler ise yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu ve hangi güne geldiğini araştırıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte 2025 yılbaşı tatiline ilişkin bilgiler…
 
1 OCAK 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta okullar tatil olacak ancak 2 Ocak Perşembe normal ders saatlerine dönülecek.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta yeni yönetimden birlik mesajı! Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni yönetimden birlik mesajı!
Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret Beşiktaş Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret
Beşiktaş açıkladı: Ameliyat oldu! Beşiktaş Beşiktaş açıkladı: Ameliyat oldu!
Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı! Beşiktaş Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!
Fenerbahçe'ye Livakovic ve Oğuz Aydın'dan iyi haber Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Livakovic ve Oğuz Aydın'dan iyi haber
Dursun Özbek'ten 2025 mesajı Galatasaray Dursun Özbek'ten 2025 mesajı
1 Ocak tatil mi? 1 Ocak (yarın) okullar tatil mi? 2025 Gündem 1 Ocak tatil mi? 1 Ocak (yarın) okullar tatil mi? 2025
31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı? Gündem 31 Aralık sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?
Elveda 2024, Hoş Geldin 2025 Futbol Elveda 2024, Hoş Geldin 2025
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan flaş hamle: Gabriel Jesus!
2
Galatasaray ve Trabzonspor'dan Danışma Kurulu'na itiraz!
3
Anderson Talisca'ya Joao Felix çalımı
4
Fenerbahçe - Talisca transferinde son durum
5
Sergen Yalçın'dan karar: Beşiktaş için hazır!
6
Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı
7
Acun Ilıcalı: "Ben '3 yıldız transferi' demedim!"

SON HABERLER