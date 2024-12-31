1 Ocak tatil mi? 1 Ocak (yarın) okullar tatil mi? 2025

Yeni yıl heyecanı başlarken 31 Aralık tatil mi merak ediliyor. 2025 takvimi başında yer alan yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı tatili kutlanacak. Ülke genelinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenecek. Hafta içine denk gelen 31 Aralık-1 Ocak'ta yıllık izinleriyle resmi tatilleri birleştirmek isteyenler ise yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu ve hangi güne geldiğini araştırıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte 2025 yılbaşı tatiline ilişkin bilgiler…

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta okullar tatil olacak ancak 2 Ocak Perşembe normal ders saatlerine dönülecek.

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)