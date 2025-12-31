Hastaneler 31 Aralık'ta Açık mı? Bugün Hastaneler, Poliklinikler ve Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

Yarın hastaneler ve aile hekimleri çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü hastaneler yarım gün mü, tam gün mü açık? İşte yılbaşı öncesi sağlık kurumları mesai düzeni.

Yılın son günü olan 31 Aralık'ta sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, "Hastaneler 31 Aralık'ta açık mı, bugün doktorlar çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle pek çok kişi 31 Aralık tarihinin de tatil olup olmadığını merak ediyor. Arama motorlarında "Bugün sağlık ocakları kapalı mı, hastaneler öğleden sonra tatil mi?" sorguları yoğunluk kazanırken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların çalışma takvimi netlik kazandı. İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni...

31 Aralık günü poliklinik randevusu olanlar veya tahlil sonuçlarını göstermek isteyenler "Bugün hastaneler yarım gün mü, öğleden sonra randevu alınır mı?" sorularını gündeme taşıdı. Yılbaşı gecesi öncesinde sağlık kuruluşlarının mesai saatlerini kontrol eden vatandaşlar, muayene ve tedavi işlemlerini aksatmamak için güncel duyuruları takip ediyor. Resmi tatil statüsünde olmayan 31 Aralık günü için belirlenen mesai programı şu şekildedir:

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Türkiye genelindeki tüm devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) tam gün hizmet vermeye devam edecektir. MHRS üzerinden randevu alan vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde muayenelerini gerçekleştirebilirler.

Hayır, 31 Aralık tarihi idari bir izin veya resmi tatil ilan edilmediği sürece hastaneler yarım gün değil, normal mesai saatlerinde çalışacaktır. Ancak 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olduğu için hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek, sadece acil servisler açık olacaktır. Bu nedenle acil olmayan işlemlerin 31 Aralık günü mesai bitimine kadar tamamlanması önerilir.

31 Aralık günü tüm eczaneler normal çalışma saatlerinde açık olacaktır. 1 Ocak resmi tatilinde ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak günü de dahil olmak üzere 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.