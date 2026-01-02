Arka Sokaklar Final mi Yapacak? Arka Sokaklar Bitiyor mu?

Kanal D ekranlarının efsane polisiye dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla (2025-2026) izleyiciyle buluşmaya devam ederken, sosyal medyada yayılan "Arka Sokaklar final mi yapıyor?" iddiaları yeniden gündeme geldi. Rıza Baba ve ekibinin maceralarını yakından takip eden vatandaşlar, arama motorlarında "Arka Sokaklar bitti mi, bu akşam final mi var?" sorguları yapıyor. Özellikle 2 Ocak 2026 Cuma akşamı dizinin yayın saatinde farklı bir programın olması, bu iddiaları güçlendirdi. İşte sevilen dizinin geleceğine dair son gelişmeler...

Milyonların sevgilisi Hüsnü Çoban, Mesut Komiser ve Rıza Baba karakterleriyle bir ekol haline gelen Arka Sokaklar, her sezon sonunda olduğu gibi bu yıl da "yolun sonuna mı gelindi?" sorusuyla karşı karşıya. Dizinin yapım şirketi ve kanal yönetiminden gelen sinyaller, projenin reyting başarısının hala devam ettiğini gösteriyor. Ancak dizinin geleceğine dair bazı projeksiyonlar ve yayın akışı değişiklikleri izleyicinin kafasını karıştırıyor. İşte 2026 Ocak ayı itibarıyla Arka Sokaklar cephesinde yaşananlar...

Hemen belirtelim; Arka Sokaklar dizisinin şu an için final yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi, 20. sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. 2 Ocak 2026 Cuma akşamı dizinin yayınlanmaması, final yapmasından değil, yılbaşı haftası nedeniyle verilen kısa aradan kaynaklanıyor. Birçok dizi gibi Arka Sokaklar da yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmiyor.

Dizinin ne zaman biteceğine dair kesin bir tarih olmasa da, televizyon kulislerinde ve dizi veritabanlarında 20. sezonun sonunda (Haziran 2026 civarı) görkemli bir final yapabileceği konuşuluyor. Bazı kaynaklar, dizinin 12 Haziran 2026 tarihinde 750'li bölümlere ulaşarak ekranlara veda edebileceğini öngörüyor. Ancak dizinin yüksek izlenme oranları devam ettiği sürece kanalın bu kararı erteleme ihtimali her zaman bulunuyor.

Yılbaşı tatili arasının ardından Arka Sokaklar'ın 19. ve 20. sezon bölümlerinin devamı niteliğindeki yeni bölümün 9 Ocak 2026 Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 2 Ocak akşamı ise dizinin saatinde "Pi'nin Yaşamı" gibi sinema filmleri veya özel programlar yer alacak.

Başrol oyuncularından Özgür Ozan ve Zafer Ergin, daha önce yaptıkları açıklamalarda dizinin bir "klasik" haline geldiğini ve izleyici istediği sürece devam edebileceğini belirtmişlerdi. 20 yılı geride bırakan dizinin finali, eğer gerçekleşirse, Türk televizyon tarihinin en büyük veda bölümlerinden biri olması bekleniyor.