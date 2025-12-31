2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Amorti kaç, büyük ikramiye hangi illere çıktı? 2024 yılbaşı özel çekilişine dair tüm sonuçlar.

Yeni yıla büyük umutlarla giren milyonlarca vatandaş, "2024 yılbaşı Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklandı, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Toplamda 400 milyon TL gibi devasa bir rakama ulaşan büyük ikramiye heyecanı, noter huzurunda yapılan çekilişle zirveye taşınmıştı. Arama motorlarında "2024 Milli Piyango sonuçları sorgulama" ve "amorti numaraları kaç?" aramaları bugün bile biletini saklayan veya istatistikleri takip edenler tarafından ilgi görüyor. İşte 2024 yılbaşı özel çekilişinin kazandıran numaraları ve sonuç detayları...

31 Aralık gecesi gerçekleştirilen çekilişle birlikte "Büyük ikramiye hangi ile çıktı, amorti hangi numaralar oldu?" soruları cevabını buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından koordine edilen çekiliş, canlı yayında tüm Türkiye tarafından takip edildi. İkramiye isabet eden şanslı vatandaşlar belirlenirken, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan numaralar da resmi olarak ilan edildi. İşte geçmiş yılın büyük heyecanı 2024 Milli Piyango sonuçlarına dair tüm ayrıntılar...

2024 yılı için belirlenen 400 milyon TL'lik dev büyük ikramiye, çekiliş takvimine göre şanslı numaralara isabet etti. Yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyenin vurduğu numara: 3-5-5-0-0-5-4 olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye tam bilete isabet ederek sahibini ihya etti.

Biletin parasını geri kazandıran ve en çok merak edilen rakamlar olan amorti numaraları ise 2024 çekilişinde şu şekildeydi:

0 ve 6 Biletinin son rakamı bu iki numaradan biri olan vatandaşlar, ödedikleri bilet ücretini geri alma hakkı kazandılar.

2024 yılbaşı çekilişine ait sıralı tam liste ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden halen görüntülenebilmektedir. "Bilet numarası ile sorgulama" yaparak ikramiye durumunuzu kontrol edebilir, hangi rakamların kaçar TL kazandırdığını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.