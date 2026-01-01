Galatasaray rotayı Yunanistan'a çevirdi: Hezze

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını Yunanistan'a çevirdi.

Sarı-kırmızılıların, Olympiakos forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago Hezze'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Lucas Torreira ve Mario Lemina'ya alternatif olarak Olympiakos forması giyen Santiago Hezze'yi yakından takip ettiği belirtildi.

Oyuncuya hem İspanya'dan hem de Arjantin'den Boca Juniors'un ilgisi olduğu öğrenildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Olympiakos'un Santiago Hezze için minimum beklentisinin 20 milyon Euro olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, bu sezon 20 maçta forma giydi 1 asist yaptı.

Santiago Hezze'nin Olympiakos ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.