01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Galatasaray rotayı Yunanistan'a çevirdi: Hezze

Sarı-kırmızılılar, Olympiakos forması giyen Arjantinli orta saha Santiago Hezze'yi transfer gündemine aldı.

01 Ocak 2026 13:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını Yunanistan'a çevirdi.
 
Sarı-kırmızılıların, Olympiakos forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago Hezze'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
 
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Lucas Torreira ve Mario Lemina'ya alternatif olarak Olympiakos forması giyen Santiago Hezze'yi yakından takip ettiği belirtildi.
 
Oyuncuya hem İspanya'dan hem de Arjantin'den Boca Juniors'un ilgisi olduğu öğrenildi.
 
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
 
Olympiakos'un Santiago Hezze için minimum beklentisinin 20 milyon Euro olduğu öğrenildi.
 
24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, bu sezon 20 maçta forma giydi 1 asist yaptı.
 
Santiago Hezze'nin Olympiakos ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
