01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-131'
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Fiorentina'da Rodrigo Becao için transfer planı

Fiorentina, Fenerbahçe'den Rodrigo Becao ile ilgileniyor. Becao, sezonun ikinci yarısında Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olabilir.

01 Ocak 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fiorentina'da Rodrigo Becao için transfer planı






İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, hiç olmadığı kadar kötü bir dönemden geçiyor. Fiorentina, oynadığı 17 maçta topladığı 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

İtalyan ekibi, geçirdiği kötü dönemin ardından gözünü devre arasında yapılacak transferlere çevirdi.

HEDEF BECAO

Fiorentina, bu doğrultuda Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Rodrigo Becao ile ilgileniyor.

5 MİLYON EURO
KİRALIK İHTİMAL


Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina, Becao'nun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak düşünüyor. Becao'nun, satın alma opsiyonu olmadan ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya kiralık transfer ihtimalinin de bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan Becao'nun maaşının 1 milyon euro olduğu ve bunun Fiorentina için bir sorun olmayacağı belirtildi.

Fiorentina'nın, olası Becao transferiyle birlikte istikrarsız savunmasına güç katabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi 8 Aralık'ta kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta süre bulan 29 yaşındaki Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.