01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Trabzonspor'dan Oulai için övgü dolu sözler

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon'a karşı oynanan karşılaşma sonrasında açıklama yapan teknik direktör Emerse Fae Christ Inao Oulai'ye övgüler yağdırdı.

01 Ocak 2026 16:44
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Oulai için övgü dolu sözler






Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Süper Lig'deki performansını milli takım düzeyine taşıdı, Avrupa ölçeğinde üst sıralarda yer aldı.
 
Bordo-mavili forma ile sahada kaldığı süre boyunca skor katkısı ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle öne çıkan Christ Inao Oulai, Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon'a karşı oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Genç oyuncu, milli takım performansıyla da teknik heyetin dikkatini çekti.
 
MİLLİ TAKIMDA İLK 11, TEKNİK DİREKTÖRDEN ÖVGÜ
 
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Christ Inao Oulai, karşılaşma sonrası teknik direktör Emerse Fae tarafından övgüyle değerlendirildi. Fae, genç orta saha oyuncusunun takım yapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
 
Emerse Fae, Oulai'nin oyun özelliklerini şu sözlerle anlattı:
 
 "Sahip olmadığımız bir profil. Başkalarından önce olayları gören, teknik olarak top sürebilen, pas verebilen, gol atabilen, iyi şutu olan teknik bir orta saha oyuncusu. Takımımız ve orta sahamız için çok faydalı olacak komple bir oyuncu."
 
Teknik direktör Fae, Oulai'nin hem hücum hem savunma katkısıyla orta saha dengesini güçlendirdiğini vurguladı.
 
CIES RAPORUNDA AVRUOA İLK 10'UNDA
 
Trabzonspor'un genç orta sahası Christ Inao Oulai, CIES tarafından yayımlanan raporda Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında yer alan en iyi 20 yaş altı "ileriye dönük" orta saha oyuncuları arasında 10. sırada gösterildi. (Günebakış)
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
