Trabzonspor'dan Oulai için övgü dolu sözler

Trabzonspor 'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Süper Lig'deki performansını milli takım düzeyine taşıdı, Avrupa ölçeğinde üst sıralarda yer aldı.

Bordo-mavili forma ile sahada kaldığı süre boyunca skor katkısı ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle öne çıkan Christ Inao Oulai, Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon'a karşı oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Genç oyuncu, milli takım performansıyla da teknik heyetin dikkatini çekti.

MİLLİ TAKIMDA İLK 11, TEKNİK DİREKTÖRDEN ÖVGÜ

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Christ Inao Oulai, karşılaşma sonrası teknik direktör Emerse Fae tarafından övgüyle değerlendirildi. Fae, genç orta saha oyuncusunun takım yapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Emerse Fae, Oulai'nin oyun özelliklerini şu sözlerle anlattı:

"Sahip olmadığımız bir profil. Başkalarından önce olayları gören, teknik olarak top sürebilen, pas verebilen, gol atabilen, iyi şutu olan teknik bir orta saha oyuncusu. Takımımız ve orta sahamız için çok faydalı olacak komple bir oyuncu."

Teknik direktör Fae, Oulai'nin hem hücum hem savunma katkısıyla orta saha dengesini güçlendirdiğini vurguladı.

CIES RAPORUNDA AVRUOA İLK 10'UNDA

Trabzonspor'un genç orta sahası Christ Inao Oulai, CIES tarafından yayımlanan raporda Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında yer alan en iyi 20 yaş altı "ileriye dönük" orta saha oyuncuları arasında 10. sırada gösterildi. (Günebakış)