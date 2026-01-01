01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-131'
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Chelsea'de ayrılık: Maresca

Chelsea'de istikrarız bir grafik çizen teknik direktör Enzo Maresca'nın görevine son verdi.

01 Ocak 2026 15:20
Haber: Sporx.com dış haberler
Chelsea'de ayrılık: Maresca
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca görevden alındı.

Londra ekibi, son dokuz maçının sadece ikisini kazanabildi. Dün Premier Lig'in 19. haftasında Chelesa, Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

İtalyan teknik adam, resmi açıklamayla görevden alındı. 


Şu anda Chelsea, Premier Lig puan durumunda 30 puanla 5. sırada yer alıyor.

İşte yapılan resmi açıklama:

"Chelsea Futbol Kulübü ve menajer Enzo Maresca yollarını ayırdı.

Enzo, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya ulaştırdı. Bu başarılar kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve kulübe yaptığı katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı da dahil olmak üzere dört turnuvada hala önemli hedefleri olan Enzo ve kulüp, bir değişiklik yapmanın takıma sezonu tekrar rayına oturtmak için en iyi şansı vereceğine inanıyor.

Enzo'ya gelecekte başarılar diliyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
