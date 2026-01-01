Santos'tan Neymar'a yeni sözleşme

Tá chegando a hora. ⏰ pic.twitter.com/EryjX2YRPf



— Santos FC (@SantosFC) December 31, 2025

Al-Hilal ile kontratını sonlandırmasının ardından altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen Neymar'ın, en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.ESPN'de yer alan habere göre Santos, 2026 sezonunun başlamasıyla birlikte sözleşmeyi devreye sokacak ve Neymar'ın kontratı bir yıl daha uzatılacak.Henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmezken, Santos'un sosyal medya hesabından paylaşılan video dikkat çekti.Görüntülerde stadyumda "10 Ocak 2026" tarihinin yer alması ve paylaşımın "Zaman yaklaşıyor" ifadeleriyle yapılması, Neymar'la sözleşmenin yenilendiği şeklinde yorumlandı.Santos, 10 Ocak'ta sahasında Novorizontino'yu ağırlayacak.İşte Santos'un paylaşımı: