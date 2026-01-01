01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
0-164'
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
4-067'
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
0-164'
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-162'
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-162'
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
2-064'
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-064'
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
0-063'
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-064'
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
0-064'
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Santos'tan Neymar'a yeni sözleşme

Brezilya temsilcisi Santos, yıldız futbolcusu Neymar'ın geleceğine ilişkin kararını netleştirdi. Kulüp, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzatma hazırlığında.

01 Ocak 2026 18:05
Haber: Sporx.com
Al-Hilal ile kontratını sonlandırmasının ardından altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen Neymar'ın, en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

ESPN'de yer alan habere göre Santos, 2026 sezonunun başlamasıyla birlikte sözleşmeyi devreye sokacak ve Neymar'ın kontratı bir yıl daha uzatılacak.

Henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmezken, Santos'un sosyal medya hesabından paylaşılan video dikkat çekti.


Görüntülerde stadyumda "10 Ocak 2026" tarihinin yer alması ve paylaşımın "Zaman yaklaşıyor" ifadeleriyle yapılması, Neymar'la sözleşmenin yenilendiği şeklinde yorumlandı.

Santos, 10 Ocak'ta sahasında Novorizontino'yu ağırlayacak.

İşte Santos'un paylaşımı: 

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
