Kayserispor'da savunmaya aday: Serdar Saatçı

Tredyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesi ve ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok oyuncunun ismi birçok kulüple anılmaya başlandı.
Sezon sık sık ara transfer döneminde takıma takviyelerde bulunacağını açıklayan Kayserispor yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmasa da birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
Sol bek için Kayserispor'un Eyüpspor forması giyen eski milli futbolcu Umut Meraş ile temas halinde olduğu konuşulurken Serdar Saatçı gündeme geldi.
Özellikle defans hattında sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçi ile ilgilendiği gündeme taşındı.
2003 doğumlu genç futbolcu Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra Braga'ya transfer olmuş, ardından da Trabzonspor ile anlaşmıştı. Genç futbolcunun kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. [Kayseri Olay]
