01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-131'
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Chelsea'nin başına sürpriz teknik adam; Acun Ilıcalı detayı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Strasbourg teknik direktörü Liam Rosenior'u kısa süre içinde takımın başına getirmeyi planlıyor.

01 Ocak 2026 15:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Chelsea'nin başına sürpriz teknik adam; Acun Ilıcalı detayı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği bildirildi.
 
Chelsea yönetimi, takımın başına kısa süre içinde Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior'u getirmeyi planlıyor.
 
İLK GÜVENEN ACUN ILICALI
 
Liam Rosenior, ilk teknik direktörlük deneyimini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022 ile 2024 yılları arasında yaşadı.
 
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ
 
Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.
 
41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 62 maça çıktı ve 1.76 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
