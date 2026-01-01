Chelsea'nin başına sürpriz teknik adam; Acun Ilıcalı detayı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği bildirildi.
Chelsea yönetimi, takımın başına kısa süre içinde Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior'u getirmeyi planlıyor.
İLK GÜVENEN ACUN ILICALI
Liam Rosenior, ilk teknik direktörlük deneyimini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022 ile 2024 yılları arasında yaşadı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ
Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından döndü.
41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 62 maça çıktı ve 1.76 maç başı puan ortalaması tutturdu. Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.