Futbolda ara transfer başlıyor!

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak Cuma günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre cuma günü başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.
