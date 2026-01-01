01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-131'
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Galatasaray Ocak ayında 4 kulvarda oynayacak

Galatasaray ocakta Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maç oynayacak.

01 Ocak 2026 14:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Ocak ayında 4 kulvarda oynayacak
Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
 
Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak.
 
Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.
 
Yeni yılın ilk maçı Trabzonspor'a karşı
 
Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.
 
Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.
 
Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:
 
05.01.2026
 
Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)
 
13.01.2026
 
Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
 
17.01.2026
 
Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)
 
21.01.2026
 
Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)
 
24.01.2026
 
Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)
 
28.01.2026
 
Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
