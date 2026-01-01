01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

NBA'de Thunder seriyi sürdürdü, Champagnie'den kariyer gecesi

Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayısıyla Portland'ı mağlup eden Oklahoma City Thunder üst üste 3. galibiyetini alarak Batı'da zirvedeki yerini korudu. San Antonio'da ise Julian Champagnie, 11 üçlükle 36 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

calendar 01 Ocak 2026 13:09
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Thunder seriyi sürdürdü, Champagnie'den kariyer gecesi
NBA'de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayıyla öne çıktığı maçta Portland Trail Blazers'ı 124-95 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
 
Thunder'ın ev sahibi olduğu maçta Gilgeous-Alexander, Blazers'a karşı 30 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Blazers'ta ise Sidy Cissoko 19 sayı, Deni Avdija ise 17 sayı kaydetti.
 
Oynadığı 34 müsabakada 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.
 
 
- Champagnie'den 11 üçlükle 36 sayılık kariyer rekoru
 
San Antonio Spurs konuk ettiği New York Knicks'i 134-132 mağlup ederken Spurs'ta Julian Champagnie, 11 üçlük ile kendi adına NBA kariyer rekoru olan 36 sayıya ulaştı.
 
Spurs'ta Victor Wembanyama ise sakatlanarak çıktığı karşılaşmanın 24. dakikasına kadar 31 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.
 
Knicks'te ise Jalen Brunson, 29 sayı kaydetti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
