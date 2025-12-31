Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, 41. yaş gününde Detroit Pistons karşısında alınan 128–106'lık mağlubiyetin ardından hem takımın son durumu hem de 23. NBA sezonunda kendisinde nelerin değiştiğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Sezonun 23. yılını yaşayan LeBron, geriye dönüp baktığında 18 yaşındaki hâline vereceği tavsiyeleri de paylaştı.
"Vereceğim çok fazla tavsiye olurdu," diyen James, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En başta şunu söylerdim: Asıl mesele neyse onu asıl mesele olarak tut. Çok çalış. Çok çalışmanın yerini tutacak hiçbir şey yok. Büyük olmak istiyorsan, sıkı çalışma ve adanmışlık mutlaka karşılığını verir."
LeBron, dış etkilere karşı zihinsel dayanıklılığın önemine de vurgu yaptı:
"Gözlüklerini tak ve yoluna bak. Seni ne kadar övüyorlarsa, seni aşağı çekmek isteyenlerin sayısı bunun üç, dört katı oluyor. Her gün seni yıkmaya çalışan insanlar olacak. Bu yüzden aileni koru, zihinsel alanını koru. Söylenecek daha çok şey var ama en önemlisi; eğlen, yolculuğun tadını çıkar. Çünkü ne zaman biteceğini asla bilemezsin. Her şey çok hızlı geçiyor."
James, 23. NBA sezonunda oyununda belirgin bir değişim yaşandığını da kabul etti. Bu sezon topu daha az yönlendirdiğini belirten yıldız oyuncu, hücum organizasyonunda farklı isimlerin öne çıktığını ifade etti.
"Bu sezon maçlarımızı izlediyseniz fark etmişsinizdir, topu eskisi kadar ben kullanmıyorum," diyen LeBron, şöyle devam etti:
"Topla daha az oynuyor, daha çok topsuz rolde yer alıyorum. Elbette buna geri dönebilirim ama bu da bir ritim meselesi."
Hücum organizasyonunun artık takım arkadaşları üzerinden şekillendiğini vurgulayan James,
"AR ve Luka hücumumuzu başlatıyor, Marcus [Smart] bu rolde önemli bir sorumluluk aldı, Nick Smith de katkı verecek. Eğer buna ihtiyaç olursa ve koçlar benden isterse, bunu yaparım. Ancak bu sezon ağırlıklı olarak topsuz oynuyorum," dedi.
Lakers, bu sonuçla birlikte sezonu 20 galibiyet – 11 mağlubiyet derecesiyle sürdürüyor.
