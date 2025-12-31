Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, 41. yaş gününde Detroit Pistons karşısında alınan 128–106'lık mağlubiyetin ardından hem takımın son durumu hem de 23. NBA sezonunda kendisinde nelerin değiştiğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Sezonun 23. yılını yaşayan LeBron, geriye dönüp baktığında 18 yaşındaki hâline vereceği tavsiyeleri de paylaştı.diyen James, sözlerini şöyle sürdürdü:LeBron, dış etkilere karşı zihinsel dayanıklılığın önemine de vurgu yaptı:James, 23. NBA sezonunda oyununda belirgin bir değişim yaşandığını da kabul etti. Bu sezon topu daha az yönlendirdiğini belirten yıldız oyuncu, hücum organizasyonunda farklı isimlerin öne çıktığını ifade etti.diyen LeBron, şöyle devam etti:Hücum organizasyonunun artık takım arkadaşları üzerinden şekillendiğini vurgulayan James,dedi.Lakers, bu sonuçla birlikte sezonu 20 galibiyet – 11 mağlubiyet derecesiyle sürdürüyor.