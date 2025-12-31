Yarın Borsa Açık mı? 1 Ocak 2026 Borsa İstanbul (BIST) Yılbaşında Çalışıyor mu?

1 Ocak yılbaşında Borsa İstanbul (BIST) kapalı mı? Yarın borsa işlem görecek mi? 2026 yılbaşı resmi tatili borsa çalışma saatleri ve takas günü bilgileri.

Yılın son işlem günlerini değerlendiren yatırımcılar, portföylerini yönetmek için "Yarın borsa açık mı, 1 Ocak 2026 borsa çalışıyor mu?" sorularına odaklandı. Borsa İstanbul'da (BIST) işlem yapan binlerce kişi, resmi tatil olan yılbaşında piyasaların durumunu ve takas tarihlerindeki değişiklikleri merak ediyor. Özellikle "Bugün borsa yarım gün mü, 1 Ocak'ta hisse senedi piyasası kapalı mı?" sorguları arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. İşte Borsa İstanbul 2026 yılbaşı çalışma takvimi...

Yeni yıla girmeden önce pozisyonlarını ayarlamak isteyen yatırımcılar "1 Ocak borsa kapalı mı, işlemler ne zaman başlayacak?" yanıtını araştırıyor. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan resmi tatil takvimine göre, yılbaşı tatilinin pay piyasası ve VİOP üzerindeki etkileri netlik kazandı. Yatırımcıların nakit çıkışları ve takas işlemleri için dikkat etmesi gereken kritik tarihler belli oldu. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak borsa çalışma saatleri...

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olması sebebiyle Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Pazarı, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP'ta 1 Ocak günü hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecektir. Yatırımcılar yılın ilk gününde borsa üzerinden alım-satım emri veremeyeceklerdir.

Yılbaşı tatilinin ardından piyasalar, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saat 09:40'taki açılış seansı ile normal işlem döngüsüne geri dönecektir. Sürekli işlem seansı ise saat 10:00 itibarıyla başlayacaktır.

Yılbaşı tatili nedeniyle takas tarihlerinde de kaymalar yaşanmaktadır. Borsa İstanbul takvimine göre:

31 Aralık Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

30 Aralık Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 2 Ocak Cuma günü tamamlanacaktır.



