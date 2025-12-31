EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, NBA'in Avrupa'ya açılma planlarına ilişkin net ve güçlü açıklamalarda bulunarak, basketbolun ticari rekabetten önce gelmesi gerektiğini vurguladı.
Motiejunas, yeni ligler kurmanın tek başına spora fayda sağlamayacağını, asıl çözümün iş birliği, taraftarların korunması ve Avrupa basketbolunun sürdürülebilirliğine odaklanmak olduğunu ifade etti.
NBA Europe projesinin tartışıldığı bir World Sports Summit oturumunda konuşan Motiejunas, rekabete karşı olmadığını ancak liglerin birbirine karşı konumlanmasının basketbolu ileriye taşımayacağı görüşünü dile getirdi.
"Rekabeti her zaman severim. Rekabet bizi ileri taşır," diyen Motiejunas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak gerçekten inanıyorum ki ilerlemenin tek yolu birlikte hareket etmek. FIBA ile ya da FIBA'sız yeni bir lig kurarsak, bu kimseye yardımcı olmaz."
EuroLeague CEO'su, asıl önceliğinin basketbolun her seviyede sağlıklı kalması olduğunu belirterek, iş tarafının öne alınmasının spora zarar verebileceği uyarısında bulundu. Özellikle altyapı ve taraftar bağının bu süreçte zarar görebileceğini söyledi.
"Benim işimde basketbol her zaman birinci sırada," diyen Motiejunas,
"Eğer önce iş tarafına bakıp sonra basketbolu eklemeye çalışırsak, bu altyapıya zarar verir, tutkuya zarar verir ve basketbol ürününün kendisine zarar verir," ifadelerini kullandı.
Avrupa basketbolunda sürdürülebilirliğin halen en büyük sorunlardan biri olduğunu da vurgulayan Motiejunas, kulüplerin yalnızca yaklaşık üçte birinin finansal olarak istikrarlı durumda olduğuna dikkat çekti. Bu oranın artırılabileceğini belirten EuroLeague CEO'su, çözümün taraftarı ve oyunu merkeze almaktan geçtiğini söyledi.
"Eğer taraftarı ve oyunu merkeze koyar, oturup bunu nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi konuşursak, doğru yol budur," diyen Motiejunas,
"Rekabeti perde arkasında, güç gösterisi yaparak değil, açık ve şeffaf şekilde yapmalıyız," dedi.
Motiejunas ayrıca Orta Doğu ile yapılan son iş birliklerini olumlu bir örnek olarak gösterdi. Dubai ve Abu Dhabi ile kurulan ilişkilerin ayrıştırmak yerine köprüler kurduğunu belirtti.
"Dubai ve Abu Dhabi ile olan deneyimim, onların bu köprüleri kurma tutkusunu paylaştığını gösteriyor," diyen Motiejunas,
"Orta Doğu'yu Avrupa basketboluna dahil etmek, bana göre yüzyılın hamlesi," sözleriyle açıklamasını tamamladı.
