EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, NBA'in Avrupa'ya açılma planlarına ilişkin net ve güçlü açıklamalarda bulunarak, basketbolun ticari rekabetten önce gelmesi gerektiğini vurguladı.Motiejunas, yeni ligler kurmanın tek başına spora fayda sağlamayacağını, asıl çözümün iş birliği, taraftarların korunması ve Avrupa basketbolunun sürdürülebilirliğine odaklanmak olduğunu ifade etti.NBA Europe projesinin tartışıldığı bir World Sports Summit oturumunda konuşan Motiejunas, rekabete karşı olmadığını ancak liglerin birbirine karşı konumlanmasının basketbolu ileriye taşımayacağı görüşünü dile getirdi.diyen Motiejunas, sözlerini şöyle sürdürdü:EuroLeague CEO'su, asıl önceliğinin basketbolun her seviyede sağlıklı kalması olduğunu belirterek, iş tarafının öne alınmasının spora zarar verebileceği uyarısında bulundu. Özellikle altyapı ve taraftar bağının bu süreçte zarar görebileceğini söyledi.diyen Motiejunas,ifadelerini kullandı.Avrupa basketbolunda sürdürülebilirliğin halen en büyük sorunlardan biri olduğunu da vurgulayan Motiejunas, kulüplerin yalnızca yaklaşık üçte birinin finansal olarak istikrarlı durumda olduğuna dikkat çekti. Bu oranın artırılabileceğini belirten EuroLeague CEO'su, çözümün taraftarı ve oyunu merkeze almaktan geçtiğini söyledi.diyen Motiejunas,dedi.Motiejunas ayrıca Orta Doğu ile yapılan son iş birliklerini olumlu bir örnek olarak gösterdi. Dubai ve Abu Dhabi ile kurulan ilişkilerin ayrıştırmak yerine köprüler kurduğunu belirtti.diyen Motiejunas,sözleriyle açıklamasını tamamladı.