31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!

Trabzonspor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusundan 6 milyon euro bekliyor.

calendar 31 Aralık 2025 15:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!
Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesi yeni takviyeler için çalışmalarına devam ediyor.

HEDEF AHMED KUTUCU

Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR'UN DÜŞÜNCESİ

Trabzonspor'un Ahmed Kutucu ile ilgili transfer planı da belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ


Galatasaray, Ahmed Kutucu için 6 milyon euro bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından memnunuz. Çok sayıda teklif geliyor ama ancak 6 milyon euro teklif edilirse değerlendirmeye alırız. Yoksa bizimle kalır." demişti.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 1 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
