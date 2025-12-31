Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!

Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesi yeni takviyeler için çalışmalarına devam ediyor.
HEDEF AHMED KUTUCU
Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR'UN DÜŞÜNCESİ
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu ile ilgili transfer planı da belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, Ahmed Kutucu için 6 milyon euro bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından memnunuz. Çok sayıda teklif geliyor ama ancak 6 milyon euro teklif edilirse değerlendirmeye alırız. Yoksa bizimle kalır." demişti.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 1 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.
HEDEF AHMED KUTUCU
Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR'UN DÜŞÜNCESİ
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu ile ilgili transfer planı da belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, Ahmed Kutucu için 6 milyon euro bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından memnunuz. Çok sayıda teklif geliyor ama ancak 6 milyon euro teklif edilirse değerlendirmeye alırız. Yoksa bizimle kalır." demişti.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 1 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.