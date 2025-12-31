31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Yusuf Demir için sürpriz talip!

1. Lig'de lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir ile ilgileniyor.

calendar 31 Aralık 2025 10:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı.

1. Lig'de lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler, 22 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, genç oyuncu ile ilgili geçtiğimiz hafta, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik." demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Yusuf Demir için 2022 yılında Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray forması altında toplamda 25 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
