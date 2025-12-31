Yusuf Demir için sürpriz talip!

Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı.
1. Lig'de lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler, 22 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, genç oyuncu ile ilgili geçtiğimiz hafta, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik." demişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, Yusuf Demir için 2022 yılında Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray forması altında toplamda 25 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
