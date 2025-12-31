Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:52 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 14:52

Yarın Marketler Açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe BİM, A101, ŞOK ve Migros Saat Kaçta Açılıyor?

Yarın marketler açık mı, 1 Ocak'ta BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışıyor mu? 2026 yılbaşı günü zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri haberimizde.

Yarın Marketler Açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe BİM, A101, ŞOK ve Migros Saat Kaçta Açılıyor?
1 Ocak 2026 Perşembe günü marketler kapalı mı? Yılbaşında zincir marketler saat kaçta açılıyor? BİM, ŞOK, A101 ve yerel marketlerin yılbaşı mesai saatleri.
Yılbaşı gecesi kutlamalarının ardından 1 Ocak sabahı alışveriş yapmak isteyenler, "Yarın marketler açık mı, 1 Ocak'ta zincir marketler çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve devlet daireleri kapalıyken, BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma düzeni merak konusu oluyor. Arama motorlarında "Bugün marketler saat kaçta açılıyor?" sorgusu yapan vatandaşlar için perakende devlerinin yılbaşı mesai programı belli oldu. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü marketlerin çalışma saatleri...

1 Ocak Perşembe günü temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "1 Ocak'ta BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, marketler öğleden sonra mı açılıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Her yıl olduğu gibi 2026 yılbaşında da marketlerin çalışma saatlerinde personelin dinlenmesi amacıyla küçük değişiklikler yapılması bekleniyor. Mahalle bakkallarından dev süpermarketlere kadar tüm satış noktalarının yeni yılın ilk günündeki mesai planını derledik. İşte 1 Ocak market açılış ve kapanış saatleri...

1 OCAK YARIN MARKETLER AÇIK MI?
1 Ocak 2026 Perşembe günü zincir marketler ve yerel marketlerin büyük çoğunluğu açık olacaktır. Ancak resmi tatil ve yılbaşı gecesi mesaisi nedeniyle marketlerin açılış saatleri normale göre daha geç olabilir.

BİM, A101, ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Zincir marketlerin geçmiş yıllardaki uygulamaları ve 2026 planlamalarına göre çalışma saatleri şu şekildedir:

BİM: 1 Ocak günü genellikle saat 11:00 veya 12:00 itibarıyla hizmet vermeye başlar.

A101: Yılın ilk günü kapılarını saat 11:00'de açmaktadır.

ŞOK: Genellikle saat 11:00 itibarıyla müşteri kabulüne başlar.


Migros ve CarrefourSA: AVM dışındaki şubeler saat 10:00 veya 11:00'de açılırken, AVM içindeki şubeler AVM'nin açılış saati olan 12:00'ye tabi olacaktır.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Marketlerin kapanış saatlerinde genellikle bir değişiklik yapılmamaktadır. 1 Ocak akşamı tüm zincir marketler standart kapanış saatleri olan 21:00 veya 21:30 itibarıyla kepenk kapatacaktır. Online market uygulamaları (Getir, Yemeksepeti Market vb.) ise kurye uygunluğuna göre gün boyu hizmet vermeye devam edecektir.
