01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Galatasaray'da Ugarte için fark 5 milyon Euro!

Ara transferde orta saha takviyesi planlayan Galatasaray, Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için 25 milyon euro opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

calendar 01 Ocak 2026 13:47
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için çalışmalarını sürdürüyor.
 
İngiliz basınındaki haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle Ada ekibinin kapısını çaldı.
 
Kırmızı Şeytanlar ise en az 30 milyon euro istediğini bildirdi. Cim-Bom, oyuncuyu düzenli forma şansı ve Avrupa hedefleriyle ikna etmeye çalışıyor.
 
Aslan, hem Manchester United ile hem de oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı.
 
DİREKT İLK 11'E YAZILACAK
 
Transfer sürecinde milli takım bağlantılarının da etkili olduğu belirtildi.
 
Galatasaray'ın tecrübeli isimleri Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın, milli takım arkadaşları Ugarte ile temas kurarak İstanbul'daki projeyi ve merkezde üstleneceği rolü anlattığı kaydedildi. 
 
Sarı-Kırmızılı Yönetim, orta sahada dinamik ve top kazanan bir profile öncelik verirken, Ugarte'nin Süper Lig ve Avrupa maçlarında merkez rol üstlenebilecek bir isim olduğuna inanıyor. 
 
Görüşmelerin seyri, Manchester United'ın kiralama şartları ve satın alma opsiyonuna yaklaşımına göre netlik kazanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
