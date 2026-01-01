01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-129'
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Göztepe'ye 1. Lig'den yeni stoper: Aleksandr Martynov

Göztepe, 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'da forma giyen stoper Aleksandr Martynov ile ilgileniyor.

01 Ocak 2026 15:58
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'ye 1. Lig'den yeni stoper: Aleksandr Martynov
Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, ara transfer dönemi takviye çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

SIRA SAVUNMAYA GELDİ

Daha önce İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ve Brezilya Serie A ekibi Ceara'dan genç forvet oyuncusu Guilherme Luiz'i kadroya katarak hücum hattını güçlendiren sarı-kırmızılılarda şimdi gözler savunmaya çevrildi.


HEDEFTEKİ İSİM

Sport Republic ortaklığıyla küresel bir vizyon kazanan İzmir temsilcisi, 1. Lig'de Serik Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki Rus asıllı Belaruslu stoper Aleksandr Martynov ile ilgileniyor.

İngiliz yatırım grubu Sport Republic'in yıldız adaylarına yaptığı yatırım sayesinde genç yeteneklere önem veren Göztepe, Aleksandr Martynov'u da listesine ekledi.

1.95 boyundaki merkez defans, bu sezon TFF Birinci Lig'de Serikspor'da 15 karşılaşmaya çıktı ve takımın en çok forma giyen oyuncuları arasında yer aldı. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Martynov, fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle sivrildi.

SERBEST KALACAK

Serikspor'daki mali sıkıntılar nedeniyle yerli ve yabancı birçok futbolcu Antalya ekibinden ayrıldı. Martynov'un da Ocak ayında FIFA'ya başvurarak serbest kalacağı öğrenildi. Göztepe yönetiminin bu süreci yakından takip ederek, oyuncuyu bonservissiz olarak kadrıya katmayı planlıyor.

İKİ TALİBİ DAHA VAR

Rus asıllı savunma oyuncusunu ayrıca Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Konyaspor da istiyor.

