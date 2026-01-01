Göztepe'ye 1. Lig'den yeni stoper: Aleksandr Martynov

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, ara transfer dönemi takviye çalışmalarına tam gaz devam ediyor.Daha önce İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ve Brezilya Serie A ekibi Ceara'dan genç forvet oyuncusu Guilherme Luiz'i kadroya katarak hücum hattını güçlendiren sarı-kırmızılılarda şimdi gözler savunmaya çevrildi.Sport Republic ortaklığıyla küresel bir vizyon kazanan İzmir temsilcisi, 1. Lig'de Serik Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki Rus asıllı Belaruslu stoper Aleksandr Martynov ile ilgileniyor.İngiliz yatırım grubu Sport Republic'in yıldız adaylarına yaptığı yatırım sayesinde genç yeteneklere önem veren Göztepe, Aleksandr Martynov'u da listesine ekledi.1.95 boyundaki merkez defans, bu sezon TFF Birinci Lig'de Serikspor'da 15 karşılaşmaya çıktı ve takımın en çok forma giyen oyuncuları arasında yer aldı. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Martynov, fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle sivrildi.Serikspor'daki mali sıkıntılar nedeniyle yerli ve yabancı birçok futbolcu Antalya ekibinden ayrıldı. Martynov'un da Ocak ayında FIFA'ya başvurarak serbest kalacağı öğrenildi. Göztepe yönetiminin bu süreci yakından takip ederek, oyuncuyu bonservissiz olarak kadrıya katmayı planlıyor.Rus asıllı savunma oyuncusunu ayrıca Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Konyaspor da istiyor.